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Posted 25 июня 2019, 10:27

Published 25 июня 2019, 10:27

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Башкирии по самому популярному ЕГЭ по выбору в этом году — лишь 4 «стобалльника»

В Башкирии по самому популярному ЕГЭ по выбору в этом году — лишь 4 «стобалльника»

25 июня 2019, 10:27
Фото: Медиахолдинг 1 Mi.
Стали известны результаты выпускных экзаменов по обществознанию и английскому языку.

Как сообщает Министерство образования РБ, 100 баллов по обществознанию получили ученики лицея № 161 (Уфа), школы № 18 (Салават), гимназии № 2 (Стерлитамак) и средней общеобразовательной школы (с. Дмитриевка Уфимского района). В прошлом году в этой дисциплине в регионе было три «стобалльника». Напомним, именно обществознание стало самым популярным предметом по выбору в ЕГЭ этого года.

По английскому языку на 100 баллов ЕГЭ в Башкирии никто не сдал.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#ЕГЭ#Высшее образование#Результаты ЕГЭ
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