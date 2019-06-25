В Башкирии по самому популярному ЕГЭ по выбору в этом году — лишь 4 «стобалльника»

Как сообщает Министерство образования РБ, 100 баллов по обществознанию получили ученики лицея № 161 (Уфа), школы № 18 (Салават), гимназии № 2 (Стерлитамак) и средней общеобразовательной школы (с. Дмитриевка Уфимского района). В прошлом году в этой дисциплине в регионе было три «стобалльника». Напомним, именно обществознание стало самым популярным предметом по выбору в ЕГЭ этого года.