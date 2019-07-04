В Башкирии предприятие «Башцемент» оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения

По данным фактам прокуратура возбудила в отношении фирмы и её руководства административные дела по трем статьям: «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления», «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».