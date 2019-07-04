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Posted 4 июля 2019, 07:38

Published 4 июля 2019, 07:38

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Башкирии предприятие «Башцемент» оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения

В Башкирии предприятие «Башцемент» оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения

4 июля 2019, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выявлены грубые нарушения экологического законодательства в ООО ПТК «Башцемент», сообщили в пресс-службе природоохранной межрайонной прокуратуры Башкирии.

Компания производила бетон в поселке Мокроусово Кировского района Уфы и в этих целях использовала три бетоносмесительные установки на производственной площадке в 0,5 га.

При этом компания не организовала лабораторные исследования за загрязнением ею атмосферного воздуха и не утвердила санитарно-защитную зону.

Отходы от производства бетона предприятие складировало в овраге площадью 10 соток на окраине поселка, а грязная вода от мойки бетоновозов сливалась в выгребную яму без гидроизоляции.

По данным фактам прокуратура возбудила в отношении фирмы и её руководства административные дела по трем статьям: «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления», «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По результатам их рассмотрения наложены штрафы на общую сумму 102 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства предприятие приняло меры по устранению выявленных нарушений, в том числе очистило загрязненную территорию. Заместитель директора и начальник производства привлечены к дисциплинарной ответственности.

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#Злата Зукович#Происшествия#Новости
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