За загрязнение реки Бурибаевский ГОК в Башкирии оштрафован на 638 тысяч рублей

Напомним, еще 24 октября 2018 года специалисты управления Росприроднадзора по Башкирии провели рейдовое мероприятие. Выяснилось, что в реку Таналык впадает не зарегистрированный в государственном водном реестре ручей. Источником ручья оказались две запрудины площадью 1000 кв м и 1800 кв м у действующего хвостохранилища АО «Бурибаевский ГОК» (входит в УГМК-холдинг).