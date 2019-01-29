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За загрязнение реки Бурибаевский ГОК в Башкирии оштрафован на 638 тысяч рублей

29 января 2019, 06:43
Фото: pixabay.com
Активистам-экологам удалось привлечь к ответственности АО «Бурибаевский ГОК» в Хайбуллинском районе республики.

Напомним, еще 24 октября 2018 года специалисты управления Росприроднадзора по Башкирии провели рейдовое мероприятие. Выяснилось, что в реку Таналык впадает не зарегистрированный в государственном водном реестре ручей. Источником ручья оказались две запрудины площадью 1000 кв м и 1800 кв м у действующего хвостохранилища АО «Бурибаевский ГОК» (входит в УГМК-холдинг).

- Цвет запрудины – едко-буро-черный, - сообщается в официальном ответе ведомства на запрос одного из местных активистов.

По данным фактам постановлениями управления Росприроднадзора от 26 декабря 2018 года юридическое лицо – АО «Бурибаевский ГОК» и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 8.42, ч.1 ст. 8.45 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 638 тысяч рублей, сообщается в письме. Также выданы предписания предприятию в целях устранения нарушений.

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