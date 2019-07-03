В Уфе появилось 60 новых камер для фиксации ДТП

Также ранее мы писали о том, что в многоэтажках Уфы установят новые системы видеонаблюдения. Стоимость проекта пока оценивается в 1 млрд 980 млн рублей. При этом власти обещают, что это не должно отразиться на оплате жильцов за проживание.