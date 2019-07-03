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Posted 3 июля 2019, 10:31

Published 3 июля 2019, 10:31

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Уфе появилось 60 новых камер для фиксации ДТП

В Уфе появилось 60 новых камер для фиксации ДТП

3 июля 2019, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

На сегодняшний день на территории Башкирии действуют 162 стационарных, 32 передвижных и шесть камер, фиксирующих правила парковки. Еще порядка 60 комплексов начали работать с 1 июля в тестовом режиме.

Комплексы фотовидеофиксации дисциплинируют водителей и призваны снизить количество ДТП.

Власти региона до 1 августа планируют заключить договор на установку 609 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Кроме того, в этом году будет обеспечено нанесение разметки термопластиком на дорогах регионального значения, центральных улицах и пешеходных переходах в населённых пунктах.

Также ранее мы писали о том, что в многоэтажках Уфы установят новые системы видеонаблюдения. Стоимость проекта пока оценивается в 1 млрд 980 млн рублей. При этом власти обещают, что это не должно отразиться на оплате жильцов за проживание.

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