В Уфе появилось 60 новых камер для фиксации ДТП

Posted 3 июля 2019, 10:31
Published 3 июля 2019, 10:31
Modified 17 октября 2022, 20:01
Updated 17 октября 2022, 20:01
На сегодняшний день на территории Башкирии действуют 162 стационарных, 32 передвижных и шесть камер, фиксирующих правила парковки. Еще порядка 60 комплексов начали работать с 1 июля в тестовом режиме.
Комплексы фотовидеофиксации дисциплинируют водителей и призваны снизить количество ДТП.
Власти региона до 1 августа планируют заключить договор на установку 609 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Кроме того, в этом году будет обеспечено нанесение разметки термопластиком на дорогах регионального значения, центральных улицах и пешеходных переходах в населённых пунктах.
Также ранее мы писали о том, что в многоэтажках Уфы установят новые системы видеонаблюдения. Стоимость проекта пока оценивается в 1 млрд 980 млн рублей. При этом власти обещают, что это не должно отразиться на оплате жильцов за проживание.