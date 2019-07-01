В Башкирии в первую июльскую неделю ощутимо похолодает

Posted 1 июля 2019, 04:23
Published 1 июля 2019, 04:23
Modified 17 октября 2022, 20:00
Updated 17 октября 2022, 20:00
Сегодня, 1 июля, по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных и грозы. Локально будут ливни, днем град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит по югу до +21°, днем поднимется до +20+25°, по юго-востоку до +30°.
Завтра, 2 июля, пройдут дожди и грозы. Днем локально пройдет град. Ветер будет северо-западным умеренным, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +11+16°, днем +19+24°.
В среду, 3 июля, пройдут дожди, местами сильные и грозы. Днем локально пройдет град. Температура воздуха ночью +11+16°, днем +19+24°.