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Posted 1 июля 2019, 04:23

Published 1 июля 2019, 04:23

Modified 17 октября 2022, 20:00

Updated 17 октября 2022, 20:00

В Башкирии в первую июльскую неделю ощутимо похолодает

В Башкирии в первую июльскую неделю ощутимо похолодает

1 июля 2019, 04:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 1 июля, по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных и грозы. Локально будут ливни, днем град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит по югу до +21°, днем поднимется до +20+25°, по юго-востоку до +30°.

Завтра, 2 июля, пройдут дожди и грозы. Днем локально пройдет град. Ветер будет северо-западным умеренным, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +11+16°, днем +19+24°.

В среду, 3 июля, пройдут дожди, местами сильные и грозы. Днем локально пройдет град. Температура воздуха ночью +11+16°, днем +19+24°.

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