В Уфе в ближайшие дни похолодает

Posted 24 июня 2019, 05:07
Published 24 июня 2019, 05:07
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
В Уфе ближайшие дни, наконец-то, станет прохладнее. Однако, эти изменения погоды также сулят дождями.
Если сегодня температура воздуха составит +27...+29 градусов, а завтра уже столбик термометра покажет +22...+24 градуса днем. Последующие три дня будет +18...+22 градуса днем. Воскресенье - +21...+23 градуса по Цельсию.
По данным синоптиков, вся эта неделя будет дождливой. Уфимцев каждый день ожидают кратковременные дожди.