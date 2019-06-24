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Posted 24 июня 2019, 05:07

Published 24 июня 2019, 05:07

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Уфе в ближайшие дни похолодает

В Уфе в ближайшие дни похолодает

24 июня 2019, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты Гидрометцентра также предупреждают о дождях.

В Уфе ближайшие дни, наконец-то, станет прохладнее. Однако, эти изменения погоды также сулят дождями.

Если сегодня температура воздуха составит +27...+29 градусов, а завтра уже столбик термометра покажет +22...+24 градуса днем. Последующие три дня будет +18...+22 градуса днем. Воскресенье - +21...+23 градуса по Цельсию.

По данным синоптиков, вся эта неделя будет дождливой. Уфимцев каждый день ожидают кратковременные дожди.

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