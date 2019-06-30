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Posted 30 июня 2019, 07:53

Published 30 июня 2019, 07:53

Modified 17 октября 2022, 20:00

Updated 17 октября 2022, 20:00

В Башкирии лесные пожары добрались до территории заповедника «Шульган-Таш»

30 июня 2019, 07:53
В Башкирском государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрирован лесной пожар на площади 0,5 гектара.

Всего, как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, всего число лесных пожаров в Башкирии с начала сезона достигло 134, 1692 гектара пострадали от разгула стихии.

Пожар, разыгравшийся на 0,5 гектарах в природном заповеднике «Шульган-Таш» в Бурзянском районе уже потушен. Огонь тушили 12 человек, 4 единицы спецтехники. Никакой угрозы для жизни людей нет, заверили в ведомстве.

Сегодня, 30 июня, в районах прогнозируется невысокий, второй класс пожароопасности. Все еще неблагоприятная ситуация обстоит в Куюргазинском, Зилаирском и Хайбуллинском районах, - здесь все еще действует четвертый класс пожароопасности.

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