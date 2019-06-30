В Башкирии лесные пожары добрались до территории заповедника «Шульган-Таш»

Posted 30 июня 2019, 07:53
Published 30 июня 2019, 07:53
Modified 17 октября 2022, 20:00
Updated 17 октября 2022, 20:00
Всего, как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, всего число лесных пожаров в Башкирии с начала сезона достигло 134, 1692 гектара пострадали от разгула стихии.
Пожар, разыгравшийся на 0,5 гектарах в природном заповеднике «Шульган-Таш» в Бурзянском районе уже потушен. Огонь тушили 12 человек, 4 единицы спецтехники. Никакой угрозы для жизни людей нет, заверили в ведомстве.
Сегодня, 30 июня, в районах прогнозируется невысокий, второй класс пожароопасности. Все еще неблагоприятная ситуация обстоит в Куюргазинском, Зилаирском и Хайбуллинском районах, - здесь все еще действует четвертый класс пожароопасности.