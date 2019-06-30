В Башкирии лесные пожары добрались до территории заповедника «Шульган-Таш»

Сегодня, 30 июня, в районах прогнозируется невысокий, второй класс пожароопасности. Все еще неблагоприятная ситуация обстоит в Куюргазинском, Зилаирском и Хайбуллинском районах, - здесь все еще действует четвертый класс пожароопасности.