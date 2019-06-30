Отец убил мать, когда мне было четыре: детдомовец из Башкирии решил помогать сиротам

Я вижу, что сегодня детей забирают в семьи, потому что они посмотрели какой-то ролик, фильм, статью, почувствовали в себе порыв помочь, во что бы то ни стало. Но все чувства, поверьте, проходят. Должно быть лишь ваше твердое решение взять ответственность за себя и жизнь вашего будущего ребенка. Я вижу, как выбирают порой детей в приемные семьи. Стыдно за сравнение, но как собачек в приюте — чья мордашка милее.