mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2019, 12:03

Published 25 июня 2019, 12:03

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Башкирии от удара молнии скончалась 52-летняя женщина

В Башкирии от удара молнии скончалась 52-летняя женщина

25 июня 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данному факту проводится доследственная проверка.

24 июня в селе Анясево Миякинского района в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

Началась доследственная проверка по факту смерти жительницы Миякинского района, сообщили в следственном комитете Башкирии.

Напомним, 28 апреля в селе Ишлы Аургазинского района произошел пожар жилого дома из-за грозового разряда молнии.

В госкомитете по ЧС напомнили об основных мерах безопасности при грозе с молнией:

для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;

– избегайте открытой местности и воды;

– не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

– во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

– если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса;

– если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Материалы по теме
В Башкирии мужчина скончался от удара молнииВ Башкирии семья с грудным ребенком чуть не осталась без крова из-за молнии
#Происшествия#Новости#ЧП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика