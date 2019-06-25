В Башкирии от удара молнии скончалась 52-летняя женщина

Posted 25 июня 2019, 12:03
Published 25 июня 2019, 12:03
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
24 июня в селе Анясево Миякинского района в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.
Началась доследственная проверка по факту смерти жительницы Миякинского района, сообщили в следственном комитете Башкирии.
Напомним, 28 апреля в селе Ишлы Аургазинского района произошел пожар жилого дома из-за грозового разряда молнии.
В госкомитете по ЧС напомнили об основных мерах безопасности при грозе с молнией:
– для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами;
– избегайте открытой местности и воды;
– не разговаривайте по телефону, особенно по стационарному: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;
– во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;
– если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса;
– если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.