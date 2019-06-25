В Башкирии директор танцевальной школы нажилась на 200 тысяч за счет мертвых душ

Подозреваемая была в курсе, что одна из преподавательниц танца уволилась из школы в 2017 году и, сохранив за ней статус действующего работника, с сентября 2017 по декабрь 2018 года издавала заведомо ложные приказы о выплате несуществующему преподавателю премии за добросовестное исполнение своих обязанностей.