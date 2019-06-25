В Башкирии директор танцевальной школы нажилась на 200 тысяч за счет мертвых душ

Posted 25 июня 2019, 08:08
Published 25 июня 2019, 08:08
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
На 60-летнего директора детской хореографической школы Октябрьского возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Подозреваемая была в курсе, что одна из преподавательниц танца уволилась из школы в 2017 году и, сохранив за ней статус действующего работника, с сентября 2017 по декабрь 2018 года издавала заведомо ложные приказы о выплате несуществующему преподавателю премии за добросовестное исполнение своих обязанностей.
Начисленные выплаты директор получала сама, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. Всего за указанный период подозреваемая получила премий на общую сумму более 196 тысяч рублей.
Сейчас следователи допрашивают сотрудников хореографической школы, изучают документы кадровой и финансовой отчетности, и устанавливают прочие обстоятельства совершенных преступлений.