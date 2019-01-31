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Заведующая детсадом в Башкирии забирала себе зарплату “мертвых душ”

31 января 2019, 04:47
Фото: pixabay.com
Таким образом женщина прикарманила свыше 420 тысяч рублей бюджетных средств.

Следственный комитет Республики Башкортостан подозревает в мошенничестве и в служебном подлоге 53-летнюю заведующую одного из детских садов Уфимского района. В отношении нее возбуждено два уголовных дела по материалам УЗБ и ПК МВД по РБ.

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, женщина, воспользовавшись своим служебным положением, в 2011 году трудоустроила в детский сад жительницу Уфимского района в качестве сторожа. "Сторож", в действительности, и не подозревал о своей работе. Кроме того, подозреваемая переводила ее на различные другие должности. Зарплата сторожа приходила на специально открытую банковскую карту, которым распоряжалась заведующая.

Таким же образом в 2017 году она устроила на работу другую женщину на должность уборщицы. Впоследствии "уборщица" в течение четырех месяцев также кочевала из одной должности в другую.

В результате мошенница присвоила свыше 420 тысяч рублей бюджетных средств Уфимского района.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступлений. Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в Уфимский межрайонный следственный отдел.

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