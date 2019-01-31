Заведующая детсадом в Башкирии забирала себе зарплату “мертвых душ”

Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии, женщина, воспользовавшись своим служебным положением, в 2011 году трудоустроила в детский сад жительницу Уфимского района в качестве сторожа. "Сторож", в действительности, и не подозревал о своей работе. Кроме того, подозреваемая переводила ее на различные другие должности. Зарплата сторожа приходила на специально открытую банковскую карту, которым распоряжалась заведующая.