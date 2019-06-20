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Опрос: 75% россиян будут наблюдать за «Прямой линией» с Путиным

20 июня 2019, 10:04
Фото: kremlin.ru
Специалисты ВЦИОМ провели исследование, главной целью которого было выяснить, сколько граждан России планируют следить за «Прямой линией» с президентом страны Владимиром Путиным.

Так о своем намерении наблюдать за общением главы государства с народом заявили 75% респондентов. Об этом информирует RNS.

Целиком смотреть «Прямую линию» собираются лишь 29% россиян. Еще 12% посмотрят передачу фрагментами. 34% граждан узнают о главных событиях прямого включения из интернета, телевизора или печатной прессы.

Опрос ВЦИОМ показал, что о «Прямой линии» с Путиным знает каждый четвертый житель России. В курсе точной даты и времени передачи 62% россиян.

По мнению 65% респондентов, самым простым способом задать вопрос президенту является звонок по телефону. То же самое об СМС или ММС сказали 47% опрошенных.

Свой опрос работники ВЦИОМ проводили 17 июня текущего года. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.

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