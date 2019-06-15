Шесть школ Башкирии попали в рейтинг лучших в России в сфере IT

Posted 15 июня 2019, 07:39
Published 15 июня 2019, 07:39
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
Шесть школ Башкирии включены в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. Об этом сообщило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое является автором престижного списка. Он был составлен по инициативе компании «Сибинтек».
Известно, что в ходе работы над рейтингом была собрана информация о почти 30 тысячах выпускников более чем 8 тысяч российских школ, поступивших в 2018 году в лучшие профильные вузы на направлениям, связанным с ИТ.
В итоге были выбраны 200 лучших школ. Интересно, что из Москвы и Подмосковья в список попала только 71 школа. По десять участников рейтинга представляют Санкт-Петербург и Новосибирскую область, по семь – Татарстан и Воронежскую область, по шесть – Башкирию, Красноярский край, Нижегородскую и Самарскую области.
Таким образом Башкирия может с полным правом гордиться такими общеобразовательными учреждениями, как уфимский лицей № 153 (он занял 13-е место в рейтинге), инженерный лицей № 83 УГНТУ (64-е место), физико-математический лицей № 93 г. Уфы (115-е место), лицей №1 г. Нефтекамск (118-е место), уфимская гимназия №39 (174-е место), а также средняя школа села Авдон (188-е место).