Шесть школ Башкирии попали в рейтинг лучших в России в сфере IT

В итоге были выбраны 200 лучших школ. Интересно, что из Москвы и Подмосковья в список попала только 71 школа. По десять участников рейтинга представляют Санкт-Петербург и Новосибирскую область, по семь – Татарстан и Воронежскую область, по шесть – Башкирию, Красноярский край, Нижегородскую и Самарскую области.