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Posted 15 июня 2019, 07:39

Published 15 июня 2019, 07:39

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

Шесть школ Башкирии попали в рейтинг лучших в России в сфере IT

15 июня 2019, 07:39
Четыре из них располагаются в Уфе и две – на периферии.

Шесть школ Башкирии включены в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. Об этом сообщило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое является автором престижного списка. Он был составлен по инициативе компании «Сибинтек».

Известно, что в ходе работы над рейтингом была собрана информация о почти 30 тысячах выпускников более чем 8 тысяч российских школ, поступивших в 2018 году в лучшие профильные вузы на направлениям, связанным с ИТ.

В итоге были выбраны 200 лучших школ. Интересно, что из Москвы и Подмосковья в список попала только 71 школа. По десять участников рейтинга представляют Санкт-Петербург и Новосибирскую область, по семь – Татарстан и Воронежскую область, по шесть – Башкирию, Красноярский край, Нижегородскую и Самарскую области.

Таким образом Башкирия может с полным правом гордиться такими общеобразовательными учреждениями, как уфимский лицей № 153 (он занял 13-е место в рейтинге), инженерный лицей № 83 УГНТУ (64-е место), физико-математический лицей № 93 г. Уфы (115-е место), лицей №1 г. Нефтекамск (118-е место), уфимская гимназия №39 (174-е место), а также средняя школа села Авдон (188-е место).

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#Общество#Новости#Школа
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