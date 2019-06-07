Трагедия в детском лагере в Башкирии: выявленные нарушения повергли проверяющих в шок

Posted 7 июня 2019, 05:06
Published 7 июня 2019, 05:06
Modified 17 октября 2022, 20:04
Updated 17 октября 2022, 20:04
Накануне, 6 июня, был опубликован отчет о поездке рабочей группы Госсобрания Башкирии в детский лагерь «Чайка», расположенный в Бирском районе, где 3 июня погиб подросток.
Напомним, 3 июня на 15-летнего Максима Маркова упал металлический флагшток, установленный на территории лагеря. В тот момент восьмиклассник вместе с друзьями натягивали волейбольную сетку. Предположительно кто-то нечаянно задел флагшток и тот свалился на подростка. Максим получил настолько серьезную черепно-мозговую травму, что скончался на месте происшествия.
Проверка выяснила, что сотрудники лагеря привлекли 26 школьников для выполнения общественных работ по благоустройству территории перед открытием сезона, пообещав позднее принять их на работу уже на платной основе. При этом с ребятами не оформляли никаких трудовых договоров и не проводили инструктажа по технике безопасности.
По факту гибели подростка следком уже возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Тем временем прокуратура Башкирии поручила территориальным прокурорам проверить законность привлечения детей к подобной трудовой деятельности во всех районах республики. Рабочая группа Госсобрания РБ также подключилась к проверке.
Заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Римма Утяшева и уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова осмотрели инфраструктуру базы отдыха и побеседовали с родителями погибшего ребенка, которые попросили обеспечить объективную, беспристрастную правовую оценку ЧП.
Медиакорсеть ранее уже публиковала впечатления Риммы Утяшевой от увиденного. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев также прокомментировал итоги проверки.
— Лагерь находится в удручающем состоянии, — сообщил он. — Члены рабочей группы увидели там массу опасных объектов, в том числе старый бассейн, куда можно упасть, плохо закрепленные металлические качели, ветхую деревянную постройку с разбитыми окнами и обваливающейся черепицей. Злополучный флагшток в нарушение всех правил безопасности представлял собой разборную конструкцию. Привычной всем церемонии поднятия флага в лагере нет. Флагшток сначала вынимают из стойки, закрепляют на нем флаг, затем помещают обратно.
Выяснилось, что администрация лагеря уже получала предписание о необходимости убрать опасный флагшток, но не приняла меры. Две недели назад в лагере была проведена проверка. Только по пожарной безопасности было выявлено более 25 нарушений. Руководителя привлекли к административной ответственности.
Как сообщил канал БСТ, по графику первая смена в лагере «Чайка», где погиб Максим Марков, должна была начаться 9 июня. На сайте Центра туризма, экологии и отдыха «Вояж», к которому относится лагерь «Чайка», представленный там как детская база отдыха, сообщается, что смену планировалось назвать «Чайка Комикс» и посвятить миру кино. Стоимость одной путевки в первую смену — 18 150 рублей.
В Центре «Вояж» по телефону сообщили, что заезд 9 июня состоится, несмотря на прокурорскую проверку. Впрочем, пока непонятно, станут ли родители отправлять детей на отдых туда, где всё напоминает о происшедшей трагедии. Так или иначе, но на устранение выявленных нарушений у администрации лагеря осталось всего три дня.
Из информации на сайте следует, что «Чайка» была основана в 1954 году, с 1982 по 1994 год находилась на балансе завода «Прогресс», в 1994 году она была передана Управлению образования, а в 1998 году стала структурным подразделением Центра «Вояж».
Кстати, Медиакорсеть уже рассказывала ранее о том, что «Чайка» — это не единственный загородный лагерь, не соответствующий требованиям. Так, в одном из загородных лагерей в Уфимском районе отложили открытие сезона из-за множества нарушений и заставили вожатых проводить генеральную уборку.
Константин Толкачев в качестве одной из причин происшедшей трагедии ранее назвал тот факт, что многие загородные лагеря в республике остались с советских времен и изрядно обветшали, а средств на их реконструкцию явно не хватает.
В скором времени, вероятно, должны быть опубликованы еще и итоги прокурорской проверки, проведенной в лагере «Чайка».
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