Трагедия в детском лагере в Башкирии: выявленные нарушения повергли проверяющих в шок

— Лагерь находится в удручающем состоянии, — сообщил он. — Члены рабочей группы увидели там массу опасных объектов, в том числе старый бассейн, куда можно упасть, плохо закрепленные металлические качели, ветхую деревянную постройку с разбитыми окнами и обваливающейся черепицей. Злополучный флагшток в нарушение всех правил безопасности представлял собой разборную конструкцию. Привычной всем церемонии поднятия флага в лагере нет. Флагшток сначала вынимают из стойки, закрепляют на нем флаг, затем помещают обратно.