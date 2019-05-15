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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

15 мая 2019, 05:37
Фото: Mkset.ru
Ожидаются град, ливни и грозы.

Сегодня, 15 мая, местами по республике ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, крупный град, ливни, грозы, сообщили в ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан».

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям обращает внимание жителей на основные меры безопасности при штормовом предупреждении:

— отключите на время грозы телевизор и другие электроприборы, не пользуйтесь мобильным телефоном;

— уберите незакрепленные вещи с балконов и лоджий;

— отгоните от деревьев, рекламных щитов и ветхих строений личный автотранспорт;

— не оставляйте детей без присмотра;

— если гроза с сильным ветром застала вас на улице, быстро укройтесь в ближайшем здании; если такой возможности нет, держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и высотных объектов;

— постарайтесь не передвигаться во время грозы на автомобиле, так как гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить.

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