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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение - МЧС

23 ноября 2018, 11:31
Фото: Mkset.ru
24 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС по республике.

В отдельных районах Башкирии будет метель, а на участках дорог снежные заносы, порывы ветра до 21 м/с. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем в отдельных районах метель, на отдельных участках дорог снежные заносы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 21 м/с. Температура воздуха ночью -12-17°С, при прояснениях опустится до -18-23°С. Днем температура воздуха составит -4-9°С.

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