В деле бывшего вице-премьера Гурьева усмотрели явные признаки войны элит

20 мая истекает срок содержания под стражей Евгения Гурьева, бывшего вице-премьера и экс-главы министерства земельных и имущественных отношений республики, проработавшего несколько лет в правительстве Башкирии под руководством прежнего главы региона Рустэма Хамитова и премьер-министра Рустэма Марданова. Детали дела сообщил портал «Правда ПФО».
Как следует из материалов дела, Гурьеву вменяется злоупотребление должностными полномочиями в виде раздачи лакомых земельных участков в Уфе по заниженной цене.
Практически нет сомнений, что следствие будет настаивать на продлении его ареста, пишет издание. Портал «Правда ПФО» опубликовал мнения экспертов, высказавших сомнения по поводу того, есть ли экс-вице-премьеру за что отвечать и почему он сидит в одиночной камере в СИЗО.
Изо всех трех эпизодов уголовного дела Гурьева напрашивается вывод, что он «просто исполнял решения суда и постановления правительства РБ». Издание задается вопросами: если эти решения и постановления незаконны, почему по уголовному делу не проходят экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов и экс-глава правительства региона Рустэм Марданов? А если, допустим, они не подсудны, поскольку принятые под их непосредственным руководством постановления законны, тогда непонятно, за что сидит Гурьев?
Помимо уже засветившегося в СМИ эпизоде с раздачей участков под строительство по улице Менделеева, «Правда ПФО» называет еще два. Один из них — это вызвавший сомнения у следствия переход права собственности на земельные участки близ Башкирского государственного театра оперы и балета в пользу компании «Уфа-инвест» Алексея Крутова.
А второй — передача по низкой цене участков под строительство ЖК «Аксаковский» бенефициару компании «ПСК-6» Андрею Носкову.
«Театральный» эпизод уголовного дела, по версии обвинения, заключается в том, что в период с января по май 2018 года минземимущества Башкирии вопреки требованиям закона фактически распорядилось складским комплексом, закрепленным за ГУ «Башкирский государственный театр оперы и балета» на праве оперативного управления и расположенным по улице Софьи Перовской в Уфе, и инициировало его отчуждение из государственной собственности в пользу ООО «Уфа-Инвест».
После этого вид разрешенного использования земельных участков с разрушенными складами был изменен на многоквартирную застройку, что сразу повысило его кадастровую стоимость. По факту адресатом обращения компании «Уфа-инвест» был Рустэм Марданов, который отписал его в минкультуры РБ, а минземимущество лишь согласовывало сделку. При этом имело место не продажа участка, а мена: в собственности республики взамен складов по улице Перовской оказались объекты и земля по Уфимскому шоссе, 36, кадастровая стоимость которых была сопоставима с отчужденным в пользу Крутова земельным участком.
В третьем эпизоде «дела Гурьева» — с участием депутата горсовета и строителя Андрея Носкова — вызывает много вопросов тот факт, что в период 2014–2018 годов между ним и Гурьевым существовала реальная неприязнь, так что представить их партнерами весьма сложно. Однако прокуратура настаивает, что в декабре 2016 года минземимущества в лице Гурьева для обслуживания непригодных для использования зданий незаконно предоставило земельные участки по улице Аксакова, 79 и 83/2 по льготной цене — 25 процентов от кадастровой стоимости компании «Стройинвест», бенефициаром которой является Носков.
Доводы адвокатов Гурьева о том, что он в данном случае только исполнял решение арбитражного суда по делу А07-27511/2015, который отменил отказ в приобретении спорных земельных участков, ранее полученный Носковым от правительства РБ, правоохранителями игнорируются. А ведь именно суд обязал минземимущества РБ в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу подготовить и направить в адрес общества «Стройинвест» проекты договоров купли-продажи участков. Важно, что их стоимость была определена постановлением за подписью Марданова.
При этом наблюдатели отмечают, что не были ни задержаны, ни просто опрошены остальные участники вышеописанных событий, включая руководителей строительных компаний, прежнего премьер-министра РБ Рустэма Марданова или бывшего главу республики Рустэма Хамитова, которого некоторые называют идеологом той политики в отношении государственной собственности, которая реализовывалась Гурьевым.
Таким образом бывший вице-премьер, по сути, может стать ответственным за стратегию имущественной политики предыдущего руководства республики, делает вывод издание.
Немаловажно также и то, что такие наименования как «Башавтотранс», «Бельское речное пароходство», «Издательство «Башкортостан», которые упоминались в контексте цикла громких журналистских расследований под общим названием «Большой хапок», в нынешнем «деле Гурьева» не упоминаются вовсе.
Прозвучавшая в ряде СМИ версия ареста Гурьева как политически-предвыборного вызывает у экспертов сомнения, ведь именно Гурьев был минимально публичной фигурой, не пользовавшейся популярностью у широкой общественности.
При этом теперь, когда два «орденоносца» — Хамитов и Марданов, которые, по сути, санкционировали действия, вменяемые теперь Гурьеву как нарушения закона, молчат и прекрасно себя чувствуют в новых «теплых местах», сам Гурьев, отец пятерых детей и человек, очевидно не склонный к побегу, продолжает пребывать в СИЗО. Эти обстоятельства его защита воспринимает как политическое давление.
Эксперты «Правды ПФО» полагают, что суд, который 20 мая будет принимать решение о дальнейшей мере пресечения для Евгения Гурьева, должен будет тщательно проанализировать все обстоятельства дела.
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