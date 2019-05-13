В деле бывшего вице-премьера Гурьева усмотрели явные признаки войны элит

После этого вид разрешенного использования земельных участков с разрушенными складами был изменен на многоквартирную застройку, что сразу повысило его кадастровую стоимость. По факту адресатом обращения компании «Уфа-инвест» был Рустэм Марданов, который отписал его в минкультуры РБ, а минземимущество лишь согласовывало сделку. При этом имело место не продажа участка, а мена: в собственности республики взамен складов по улице Перовской оказались объекты и земля по Уфимскому шоссе, 36, кадастровая стоимость которых была сопоставима с отчужденным в пользу Крутова земельным участком.