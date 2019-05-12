Синоптики предсказали похолодание в Башкирии

Сегодня, 12 мая, в Уфе и по Башкирии пока продолжится аномальная жара. При ясном небе днем температура воздуха составит 30-32 градуса, осадков не ожидается. Даже ночью столбик термометра не опустится ниже 20-22 градусов.
Такая же погода сохранится и завтра, 13 мая.
Во вторник, 14 мая, в Уфе и по республике могут пройти кратковременные дожди. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Ночью похолодает до плюс 15 градусов.
В среду, 15 мая, станет еще чуть прохладнее, до плюс 23 градусов. Ночью ожидается плюс 10-12 градусов. Возможен небольшой дождь.
В четверг, 16 мая, в Уфе будет до плюс 21 градуса, без осадков. Дождь может пойти только в ночное время.
В пятницу, 17 мая, ожидается снижение температуры до 18 градусов тепла.
В субботу, 18 мая, в Уфе столбик термометра не поднимется выше 16 градусов. Обещают продолжительные дожди.
В воскресенье, 19 мая, температура будет 14 градусов тепла, дождь не прекратится.