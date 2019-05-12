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Синоптики предсказали похолодание в Башкирии

12 мая 2019, 04:55
Фото: Надежда Абдрашитова / Mkset.ru
Перемена погоды ожидается в середине будущей недели.

Сегодня, 12 мая, в Уфе и по Башкирии пока продолжится аномальная жара. При ясном небе днем температура воздуха составит 30-32 градуса, осадков не ожидается. Даже ночью столбик термометра не опустится ниже 20-22 градусов.

Такая же погода сохранится и завтра, 13 мая.

Во вторник, 14 мая, в Уфе и по республике могут пройти кратковременные дожди. Днем температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Ночью похолодает до плюс 15 градусов.

В среду, 15 мая, станет еще чуть прохладнее, до плюс 23 градусов. Ночью ожидается плюс 10-12 градусов. Возможен небольшой дождь.

В четверг, 16 мая, в Уфе будет до плюс 21 градуса, без осадков. Дождь может пойти только в ночное время.

В пятницу, 17 мая, ожидается снижение температуры до 18 градусов тепла.

В субботу, 18 мая, в Уфе столбик термометра не поднимется выше 16 градусов. Обещают продолжительные дожди.

В воскресенье, 19 мая, температура будет 14 градусов тепла, дождь не прекратится.

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