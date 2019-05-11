В Башкирии пьяный парень избил девушку и напал с друзьями на полицейских

Полицейские отправились на его поиски и застали его нетрезвым в компании двух друзей в подъезде. Подвыпившие мужчины явно не желали общаться с правоохранителями. Они начали вести себя агрессивно и даже при попытке задержания пытались нанести полицейским телесные повреждения.