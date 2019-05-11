В Башкирии пьяный парень избил девушку и напал с друзьями на полицейских

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, три жителя Мелеуза избили полицейских прямо при исполнении. Выяснилось, что в центральную районную больницу со следами избиения поступила 27-летняя девушка. Как оказалось, ее избил ее 22-летний молодой человек.
Полицейские отправились на его поиски и застали его нетрезвым в компании двух друзей в подъезде. Подвыпившие мужчины явно не желали общаться с правоохранителями. Они начали вести себя агрессивно и даже при попытке задержания пытались нанести полицейским телесные повреждения.
По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело.
«Также в отношении задержанного 22-летнего подозреваемого в нанесении телесных повреждений жительнице города Мелеуза решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.