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В Башкирии пьяный парень избил девушку и напал с друзьями на полицейских

11 мая 2019, 11:06
Фото: pixabay.com
Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, три жителя Мелеуза избили полицейских прямо при исполнении. Выяснилось, что в центральную районную больницу со следами избиения поступила 27-летняя девушка. Как оказалось, ее избил ее 22-летний молодой человек.

Полицейские отправились на его поиски и застали его нетрезвым в компании двух друзей в подъезде. Подвыпившие мужчины явно не желали общаться с правоохранителями. Они начали вести себя агрессивно и даже при попытке задержания пытались нанести полицейским телесные повреждения.

По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело.

«Также в отношении задержанного 22-летнего подозреваемого в нанесении телесных повреждений жительнице города Мелеуза решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

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