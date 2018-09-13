В Башкирии наркодилер напал с ножом на полицейского

Ранее в полицию поступали сообщения о закладчиках, которые сбывают запрещенные вещества в гаражах. В связи с этим два оперуполномоченных направились в указанное место. Когда один из сотрудников подошел к подозрительному мужчине и представился, тот попытался сбежать. Полицейский догнал его, и мужчина, обороняясь, нанес несколько ножевых ранений. Несмотря на это злоумышленника удалось обезоружить и задержать. На месте происшествия нашли пакетики с наркотическим веществом.