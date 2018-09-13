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В Башкирии наркодилер напал с ножом на полицейского

13 сентября 2018, 10:31
В одном из гаражных кооперативов в Дюртюлях оперативник группы по контролю за оборотом наркотиков получил ножевые ранения от рук закладчика наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее в полицию поступали сообщения о закладчиках, которые сбывают запрещенные вещества в гаражах. В связи с этим два оперуполномоченных направились в указанное место. Когда один из сотрудников подошел к подозрительному мужчине и представился, тот попытался сбежать. Полицейский догнал его, и мужчина, обороняясь, нанес несколько ножевых ранений. Несмотря на это злоумышленника удалось обезоружить и задержать. На месте происшествия нашли пакетики с наркотическим веществом.

Нападавшим оказался 24-летний уфимец. Его передали следователям.

Полицейского доставили в больницу. Материалы по факту нападения с ножом на сотрудника правоохранительных органов переданы в региональное подразделение следственного комитета.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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