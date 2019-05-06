В Башкирии 10 преступников осудят за пытки в реабилитационном центре

Преступная группа из десяти человек признана виновной по нескольким статьям: «Организация и исполнение незаконного лишения свободы двух или более лиц, совершенное организованной группой», «Истязание двух или более лиц, с применением пытки, совершенное организованной группой», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное организованной группой», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.