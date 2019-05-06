В Башкирии 10 преступников осудят за пытки в реабилитационном центре

Преступная группа из десяти человек признана виновной по нескольким статьям: «Организация и исполнение незаконного лишения свободы двух или более лиц, совершенное организованной группой», «Истязание двух или более лиц, с применением пытки, совершенное организованной группой», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное организованной группой», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Один из обвиняемых с 2012 по 2015 годы организовал деятельность по лечению и реабилитации граждан от алко и наркозависимостей в условиях, связанных с изоляцией от общества. Вместе с соучастниками он зарегистрировал ООО «12 ступеней +».
Ни у кого из сотрудников центра не было специального медицинского образования, специальных познаний и навыков в области выявления, лечения и профилактики наркотической и алкогольной зависимостей.
Обвиняемые принимали «пациентов» в арендованном частном доме в селе Булгаково Уфимского района. По просьбе родственников потенциальных реабилитантов специалисты приезжали к последним по месту жительства, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали проехать с ними якобы для проведения следственных действий, а после отвозили в реабилитационный центр, где лишали свободы.
В центре не было условий для лечения, запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми и покидать территорию места содержания, чтобы никто не мог сообщить об имеющихся условиях или покинуть центр по собственной воле.
На окнах дома были установлены металлические решетки, территория двора огорожена забором не менее 4 метров, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, все средства связи, как и общение с родственниками и близкими также были под запретом.
Когда реабилитанты отказывались выполнять требования работников центра, их избивали, лишали пищи и сна, обливали холодной водой на морозе, заставляли носить тяжести в течение дня и многократно писать одну и ту же фразу в ночное время в течении длительного времени.
От преступных действий злоумышленников пострадало четыре человека, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках квалифицированных специалистов по избавлению от пагубных зависимостей.
В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения.