В Уфе 8 августа установят памятник чернобыльцам

Сегодня, 26 апреля, в 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в Уфе прошел митинг памяти пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Около сотни чернобыльцев, ликвидаторов аварии, и их родственников собрались в сквере 50-летия Победы, возле городского дворца молодежи.
На митинге руководитель Союза чернобыльцев Уфы и Башкирии Фарит Бахметов назвал точную дату установки памятника жертвам катастрофы на ЧАЭС.
- Приходите сюда 8 августа, - пригласил он присутствующих на открытие будущего монумента.
По его словам, из Башкирии устранять последствия аварии отправились около 10 тысяч человек. Из них в живых сейчас остаются почти 2400.