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В Уфе 8 августа установят памятник чернобыльцам

26 апреля 2019, 08:08
Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru
Об этом сообщил руководитель Союза чернобыльцев Уфы и Башкирии Фарит Бахметов.

Сегодня, 26 апреля, в 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в Уфе прошел митинг памяти пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Около сотни чернобыльцев, ликвидаторов аварии, и их родственников собрались в сквере 50-летия Победы, возле городского дворца молодежи.

Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

На митинге руководитель Союза чернобыльцев Уфы и Башкирии Фарит Бахметов назвал точную дату установки памятника жертвам катастрофы на ЧАЭС.

Фото: Разиф Абдуллин / Mkset.ru

- Приходите сюда 8 августа, - пригласил он присутствующих на открытие будущего монумента.

По его словам, из Башкирии устранять последствия аварии отправились около 10 тысяч человек. Из них в живых сейчас остаются почти 2400.

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#Новости#Памятник#Разиф Абдуллин#Общество
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