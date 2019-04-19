Питерская компания разработает проект обезвреживания «Уфахимпрома»

Управление администрации Уфы по обеспечению жизнедеятельности города заключило контракт на выполнение изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на площадке бывшего «Уфахимпрома» с ООО «Размах ГП». Питерская компания выиграла аукцион, запросив за свои услуги 25 млн рублей при начальной цене в 41,5 млн рублей. Его конкурентом было московское ООО Институт «Газэнергопроект», предложившее за работу 26,3 млн рублей.
«Размах ГП» должен разработать проектно-сметную документацию по обезвреживанию очагов загрязнения в восьми шламонакопителях «Уфахимпрома» до достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-гигиенических и строительных норм, привести участки в состояние, пригодное для дальнейшего использования. В документации сообщается, что шламонакопители расположены на землях населенных пунктов, в отношении которых действует введен запрет на захоронение отходов. Исполнитель должен проанализировать пробы поверхностных вод реки Шугуровки и подземных вод из скважин по периметру шламонакопителей, выполнить анализ почвы и воздуха, провести радиационное обследование, определить площадь загрязнения земель и глубину.
После ликвидации вреда необходимо предусмотреть рекультивацию участка. Проект должен пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», согласование в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), Росприроднадзоре и органах власти. Также предусматривается проведение общественных слушаний. Работы надо выполнить до 15 ноября текущего года.
Напомним, территория в районе «Уфахимпрома» подверглась химическому загрязнению в результате утечки фенола в Шугуровку в 1989 году. Загрязнение воды в районе Южного водозабора превышало ПДК более чем в 100 раз. После катастрофы территория была заброшена. Площадка бывшего завода стала свалкой, куда выбрасываются промышленные, строительные и бытовые отходы. В январе текущего года по иску Башкирской природоохранной прокуратуры Октябрьский райсуд обязал администрацию Уфы обследовать участок, принять меры по ее очистке и консервации. По оценкам экспертов, на санацию требуется не менее 4 млрд рублей.