Питерская компания разработает проект обезвреживания «Уфахимпрома»

Напомним, территория в районе «Уфахимпрома» подверглась химическому загрязнению в результате утечки фенола в Шугуровку в 1989 году. Загрязнение воды в районе Южного водозабора превышало ПДК более чем в 100 раз. После катастрофы территория была заброшена. Площадка бывшего завода стала свалкой, куда выбрасываются промышленные, строительные и бытовые отходы. В январе текущего года по иску Башкирской природоохранной прокуратуры Октябрьский райсуд обязал администрацию Уфы обследовать участок, принять меры по ее очистке и консервации. По оценкам экспертов, на санацию требуется не менее 4 млрд рублей.