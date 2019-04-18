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Фильмы уфимских авторов покажут во внеконкурсной программе ММКФ

18 апреля 2019, 07:07
Фото: 1republic.ru
Уфимцы вновь попали в «Российские программы».

Сегодня, 18 апреля, в Москве открывается 41-й Московский международный кинофестиваль. В рамках традиционных внеконкурсных «Российских программ» в Большом зале Дома кино можно будет увидеть новые полнометражные игровые фильмы российских режиссеров — как уже известных, так и начинающих.

В числе прочих здесь покажут исторический фильм Булата Юсупова «Первая республика» (23 апреля, 13.00), а также альманах «Счастье это … Часть 2» (21 апреля, 17.30), в котором в качестве сценариста принимали участие уфимка Лилия Янтилина.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса «A» Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В этом году жюри возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В основном конкурсе заявлены три российские картины — «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Воскресенье» Светланы Проскуриной.

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#Новости#Кино#Андрей Королев#Культура
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