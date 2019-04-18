Фильмы уфимских авторов покажут во внеконкурсной программе ММКФ

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса «A» Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В этом году жюри возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В основном конкурсе заявлены три российские картины — «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Воскресенье» Светланы Проскуриной.