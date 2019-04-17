Отца, похитившего сына в Башкирии после развода, арестовали в Москве

Алмаз Сагитов, 26.06.1986 года рождения, укравший своего 12-летнего сына Эрнеста, арестован, сообщает «Аургазинский вестник».
Отец прятал мальчика 10 месяцев в Уфе, Казани и Москве. Полицейские нашли разыскиваемых в квартире, которую они снимали.
Мужчина уверял, что ребенок матери не нужен, чем и оправдывал сокрытие больного ребенка.
Алмаза Сагитова арестовали в Москве. Его дальнейшую судьбу решит суд. Сейчас Эрнест находится со своей мамой.
Напомним, 13 июня прошлого года мужчина забрал сына и уехал из республики в неизвестном направлении. По решению суда, после развода родителей место жительства мальчика было определено с матерью.