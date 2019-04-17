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Отца, похитившего сына в Башкирии после развода, арестовали в Москве

17 апреля 2019, 11:40
Фото: r02.fssprus.ru
Сейчас 12-летний мальчик находится с мамой.

Алмаз Сагитов, 26.06.1986 года рождения, укравший своего 12-летнего сына Эрнеста, арестован, сообщает «Аургазинский вестник».

Отец прятал мальчика 10 месяцев в Уфе, Казани и Москве. Полицейские нашли разыскиваемых в квартире, которую они снимали.

Мужчина уверял, что ребенок матери не нужен, чем и оправдывал сокрытие больного ребенка.

Алмаза Сагитова арестовали в Москве. Его дальнейшую судьбу решит суд. Сейчас Эрнест находится со своей мамой.

Напомним, 13 июня прошлого года мужчина забрал сына и уехал из республики в неизвестном направлении. По решению суда, после развода родителей место жительства мальчика было определено с матерью.

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#Новости#Происшествия#Новости Башкирии#Злата Зукович
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