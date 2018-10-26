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В Башкирии мужчины украли ребенка и оставили его привязанным в лесу

26 октября 2018, 16:56
Двух мужчин из Белебеевского района подозревают в похищении несовершеннолетнего ребенка.

Следкомом РБ возбуждено уголовное дело по статье “похищение челвека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего”.

Пресс-служба ведомства сообщает, что все началось с того, что 40-летний местный житель обнаружил пропажу своего мобильного телефона. Он заявил в полицию, обвинив в краже свего 13-летнего соседа.

Вместе с 34-летним другом он заявился к мальчику и пытался заставить его признаться в краже. Мальчик не желал этого делать, тогда они забрали его из дома и отвезли лес, который начинается в 200 метрах от населенного пункта.

Когда и тут ребенок отказался признаваться, мужчины уехали, оставив мальчика привязанным к стволу дерева. Мальчику удалось самостоятельно освободиться и вернуться домой.

На данный момент подозреваемые находятся в полицейском участке. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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