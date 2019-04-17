Быков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателя

— Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Публициста увезли к врачам: в здравпункте о оказался в 13:13. Быкову не оказывали медицинской помощи почти 40 минут. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После Быкова отправили в больницу, — сообщает канал. Подтвердить эти данные не удалось.