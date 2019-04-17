Быков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателя

Медиакорсеть собрала подробности о состоянии здоровья публициста Дмитрия Быкова.
Вчера, 16 апреля, в Уфе поэт, писатель, обозреватель «Новой газеты» Дмитрий Быков был госпитализирован. Медиакорсети стало известно, что публицист находится в 22-й больнице Уфы.
Напомним, Дмитрий Быков должен был выступить 16 апреля в 19.30 перед уфимцами с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала, зрителям предложили вернуть билеты и получить деньги назад. На следующей день стало известно, что ему вызвали скорую из-за тяжелого состояния здоровья. По словам издателя «Новой газеты» Дмитрия Муратова, мужчине стало плохо еще в аэропорту Уфы.
В пресс-службе уфимского аэропорта подтвердили факт госпитализации пассажира с борта самолета, но его имя раскрывать отказались.
Что касается диагноза, конкретной информации пока нет. Была версия, что причиной резкого ухудшения самочувствия стало острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт). Однако эта информация позднее была опровергнута.
— Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет, — написал в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом же заявил издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Источник Медиакорсети сообщил, что у публициста, возможно, есть диабет и гипертония.
— Дмитрий Быков находится на искусственной вентиляции легких, «но причина не в голове», — уточнил он.
На связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Известно, что врио главы республики Радий Хабиров лично справлялся о здоровье писателя.
Руководитель Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицинских катастроф Марат Зиганшин от комментариев Медиакорсети отказался. Однако заявил, что Быков «по скорой не проходил».
Заместитель главреда «Эхо Москвы» Максим Курников рассказал Медиакорсети, что Дмитрий Быков, по его сведениям, не находится в коме.
— Если она и есть, то это медикаментозная кома, это просто наркоз ему сделали, — сказал он. — Никакой комы нет.
Телеграм-канал Mash сообщает, что первичный диагноз Дмитрия Быкова — энцефалопатия. Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе.
— Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса — там его ждала машина скорой помощи. Публициста увезли к врачам: в здравпункте о оказался в 13:13. Быкову не оказывали медицинской помощи почти 40 минут. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После Быкова отправили в больницу, — сообщает канал. Подтвердить эти данные не удалось.
Отметим, энцефалопатия — это заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.
В блоге Быкова сообщается, что помимо выступления в Уфе, отменены мероприятия в Москве, Таллине и Риге.
— Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, — написано в группе в соцсети «Вконтакте».
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в 15.30 сообщил Медиакорсети, что состояние Дмитрия Быкова остается стабильно тяжелым, и с ним работают лучшие специалисты.
К 19.00 стало известно о состоявшемся консилиуме врачей, участие в которм приняли ведущие специалисты клиники и, в частности, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии минздрава России Игорь Молчанов. Он заявил, что транспортировка Дмитрия Быкова в Москву пока невозможна.
— В настоящий момент показаний для перевода нет, — сказал он, отметив, что риски от перевода в Москву превышают существующие проблемы.
Дмитрий Быков все еще находится в медикаментозной коме.
Стало известно, что в Уфу прилетел Юрий Шевчук, чтобы поддержать близких Дмитрия Быкова, который накануне был госпитализирован прямо с борта самолета из-за резко ухудшившегося самочувствия.
— Юрий Шевчук приехал в больницу, его там видели, музыкант также очень обеспокоен состоянием Дмитрия Быкова, с которым у него сложились дружеские отношения, — сообщил источник Медиакорсети. — Семья Дмитрия Быкова также в Уфе, тоже все очень переживают.
На период 10.00 18 апреля состояние Дмитрия Быкова не изменилось. Он по-прежнему находится в медикаментозной коме в тяжелом состоянии. Супруга Дмитрия Быкова, Ирина Лукьянова, отметила, что уфимские врачи держат постоянную связь с Минздравом и московскими коллегами. Супруга попросила своих коллег «не дёргать его близких двадцать раз в секунду» и оставить в покое маму писателя.
По состоянию на 12.30 стало известно, что к Дмитрию Быкову вылетела бригада врачей из госпиталя Н.Н. Бурденко.
В 17.41 18 апреля главный редактор «Эхо Москвы» сообщил в своем Твиттере, что консилиум уфимских и московских врачей принял решение о транспортировке Дмитрия Быкова в Москву.
Справка.
Дмитрий Быков — писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Лауреат более 15 престижных литературных премий, автор десятков книг.
Редакция Медиакорсети продолжает следить за событиями и желает Дмитрию Львовичу скорейшего выздоровления.