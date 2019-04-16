В Башкирии проходит иммунизация населения против кори

С 1 апреля по 1 октября в Башкирии проходит подчищающая иммунизация против кори, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Мероприятие будет проводиться среди детей, своевременно не охваченных прививками против кори по причинам медицинских отводов и отказов родителей, среди взрослого населения из контингентов группы «риска».
Источник заражения корью – больной человек. Распространение вируса происходит при чихании, кашле, со слюной. Вирус кори отличается очень высокой летучестью, может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов – одновременно могут заболеть, проживающие на разных этажах дома.
В Башкирии существуют такие же риски и условия возникновения и распространения кори. По состоянию на 1 января текущего года в республике не имеют прививок против кори 7 554 человек, из них детей – 2 890 человек, взрослых – 4 664 человек. Единственным мерой защиты против кори является вакцинопрофилактика.
Профилактические прививки против кори можно сделать в медицинской организации, по месту прикрепления Вашего полиса медицинского страхования (обращаться к участковому врачу).
Ранее, в начале апреля, мы уже писали о случаях заражения корью жителей Башкирии. Согласно данным Роспотребнадзора, в республике с начала года корью заболели пять человек, из которых трое – дети. Взрослые заболевшие – это приезжие из других регионов. Все заболевшие не совершали прививки от кори.