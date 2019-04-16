В Башкирии проходит иммунизация населения против кори

Ранее, в начале апреля, мы уже писали о случаях заражения корью жителей Башкирии. Согласно данным Роспотребнадзора, в республике с начала года корью заболели пять человек, из которых трое – дети. Взрослые заболевшие – это приезжие из других регионов. Все заболевшие не совершали прививки от кори.