В Башкирии ищут пропавшую мать с полугодовалым сыном

Утром 15 апреля женщина вышла из дома по улице Губкина в Ишимбае с 6-ти месячным сыном Ильнуром, по настоящее время их местонахождение неизвестно.
Рост – 165, телосложение – среднее, волосы – темные, до плеч, глаза – карие.
Была одета в серую шапку, бирюзовую куртку до колен с капюшоном, черные сапоги до колен.
Приметы ребенка: на вид полгода, глаза большие, карие.
Был одет в фиолетовую шапку, с еле заметным цветочком, комбинезон красного цвета на пуговицах с изображением мишки, внутри комбинезон голубого цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 89871060601 или 02.