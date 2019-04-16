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В Башкирии ищут пропавшую мать с полугодовалым сыном

16 апреля 2019, 06:28
Фото: vk.com
Пропала Мифтахова Ляйсан Вафировна 1976 года рождения со своим полугодовалым сынишкой, сообщили в группе «Поисково-спасательный отряд "Отклик"-Стерлитамак» в социальной сети.

Утром 15 апреля женщина вышла из дома по улице Губкина в Ишимбае с 6-ти месячным сыном Ильнуром, по настоящее время их местонахождение неизвестно.

Рост – 165, телосложение – среднее, волосы – темные, до плеч, глаза – карие.

Была одета в серую шапку, бирюзовую куртку до колен с капюшоном, черные сапоги до колен.

Приметы ребенка: на вид полгода, глаза большие, карие.

Был одет в фиолетовую шапку, с еле заметным цветочком, комбинезон красного цвета на пуговицах с изображением мишки, внутри комбинезон голубого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 89871060601 или 02.

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