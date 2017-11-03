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В Башкирии нашли молодую мать, пропавшую на месяц после ссоры с другом

3 ноября 2017, 10:51
Где пропадала почти месяц 31-летняя жительница Бирска, пока неизвестно.

Вчера, 2 ноября, стало известно, что в Бирске полиция нашла наконец-то Регину Колоколову, которая считалась пропавшей с 4 октября.

Напомним, молодая женщина ушла из дома после ссоры со своим другом, который уехал на вахту. При этом дома у нее остался восьмилетний сын, за котором присматривала пожилая мама женщины.

С тех пор о Регине не было никаких известий, ее искали и близкие, и волонтеры, и полиция. Десять дней назад появилась информация о том, что ее видели в бирском баре «Лагуна» в компании с мужчиной, недавно освободившимся из мест лишения свободы, с которым Регина только что познакомилась. Потом кто-то из знакомых заметил Регину на улице с очень несчастным лицом.

А вчера стало известно, что полиция нашла Регина и ее доставили в райотдел. Оттуда женщина позвонила своему молодому человеку и сообщила, что с ней все в порядке.

- Я пока так и не понял, где она пропадала целый месяц. Я скоро приеду с вахты в Башкирию. Надеюсь, что мы с ней подробно обо всем поговорим и решим, что делать дальше, - пояснил в соцсетях мужчина в ответ на вопросы многочисленных комментаторов.

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