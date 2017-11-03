В Башкирии нашли молодую мать, пропавшую на месяц после ссоры с другом

С тех пор о Регине не было никаких известий, ее искали и близкие, и волонтеры, и полиция. Десять дней назад появилась информация о том, что ее видели в бирском баре «Лагуна» в компании с мужчиной, недавно освободившимся из мест лишения свободы, с которым Регина только что познакомилась. Потом кто-то из знакомых заметил Регину на улице с очень несчастным лицом.