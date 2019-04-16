В Башкирии бывшего директора стройфирмы обвинили в невыплате зарплаты

В период с июня 2017 по январь 2018 года он решил не выплачивать им заработную плату, а деньги направить на развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Так он задолжал работникам зарплату в сумме 716 тыс руб. Хотя деньги у него были, более 33 млн руб.