В Башкирии бывшего директора стройфирмы обвинили в невыплате зарплаты

В Нефтекамске завершили расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы экс-директором ООО «Арланстрой», сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.
По версии следствия, директор стройфирмы в июне 2017 года заключил трудовые договоры с 12 гражданами и отправил их работать на объекты в городе Тольятти и Челябинской области.
В период с июня 2017 по январь 2018 года он решил не выплачивать им заработную плату, а деньги направить на развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Так он задолжал работникам зарплату в сумме 716 тыс руб. Хотя деньги у него были, более 33 млн руб.
Когда директор узнал, что по данному факту возбуждено уголовное дело, он решил бежать. Его объявили в федеральный розыск и затем задержали в Москве.
- В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, - сообщили в следкоме. - В настоящее время задолженность перед работниками частично погашена.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.