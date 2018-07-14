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Владельца сгоревшего дома Видинеева в Уфе оштрафовали на полмиллиона рублей

14 июля 2018, 15:53
Суд Октябрьского района Уфы оштрафовал МУП «Служба заказчика и технического надзора».

Теперь собственник объектов культурного наследия «Дом Видинеева» на К.Маркса, 15 вынужден заплатить полмиллиона рублей за неудовлетворительное состояние здания.

— Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб., — говорится в сообщении Башкультнаследия.

Напомним, сильный пожар охватил дом еще 24 июня. Огонь значительно повредил фасад. Примечательно, что ЧП произошло прямо накануне судебного заседания в связи с иском «Башкультнаследия». Отметим, что Дом Видинеева был взят под охрану как памятник архитектуры еще в 1992 году. Десять лет назад сообщалось, что объект ждет реставрации, однако этого так и не произошло.

Также отметим, что власти Уфы отрицают версию о поджоге здания. На оперативном совещании глава города Ирек Ялалов попросил активистов и журналистов не пиариться на подобных темах.

- Всем надоел этот объект. Многие подобные дома становятся сегодня местом для приключенческих игр молодежи или пристанищем для лиц без определенного места жительства. Нужно навести порядок и усилить контроль за соблюдением порядка на них, - подчеркнул мэр Уфы. - Шум, который подняли на всю Вселенную из-за этого пожара лишний раз показал, как много у нас людей, которые во всем ищут сенсацию и стараются высасывать из пальца ерунду.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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