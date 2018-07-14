Владельца сгоревшего дома Видинеева в Уфе оштрафовали на полмиллиона рублей

- Всем надоел этот объект. Многие подобные дома становятся сегодня местом для приключенческих игр молодежи или пристанищем для лиц без определенного места жительства. Нужно навести порядок и усилить контроль за соблюдением порядка на них, - подчеркнул мэр Уфы. - Шум, который подняли на всю Вселенную из-за этого пожара лишний раз показал, как много у нас людей, которые во всем ищут сенсацию и стараются высасывать из пальца ерунду.