За помощью через забор: В Башкирии бабушки карабкались в больницу по грязи

- Подпорная стена здания действительно накренилось. В 2018 году правительством республики нам были выделены средства на разработку проектно-сметной документации будущего ремонта больницы. Уже проведены геологические, геодезические изыскания. Видео носит постановочный характер. Мы уже пообщались с этими женщинами, оказывается, они просто решили таким образом сократить путь. По лестнице пройти можно. Не понимаю, почему лезут там. Сейчас проход с этой стороны мы закрыли, чтобы избежать падений пациентов и других неприятных последствий, обезопасить их. Есть риск падения облицовки забора.