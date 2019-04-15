За помощью через забор: В Башкирии бабушки карабкались в больницу по грязи

Жители Бурзянского района пожаловались в редакцию Медиакорсети на то, что в больницу стало тяжелее попасть. По их мнению, пролеты у лестницы настолько велики, что больным людям не под силу преодолевать их.
- Кроме того, подпорная стена больницы накренилась, - сообщают жители района.
Вход в больницу закрыт. Поэтому пациенты вынуждены подниматься в гору, преодолевая забор. Для большинства пожилых людей и маломобильных граждан это становится серьезнейшим испытанием.
- Пожилые женщины вот так вынуждены ходить в больницу. Я сижу, смотрю и диву даюсь, - говорит автор ролика.
Депутат Курултая РБ Ильгам Галин заявил, что речь идет о Бурзянской центральной районной больнице, которая не так давно пережила грандиозный ремонт.
- Чиновники не видят людские проблемы. Как-то надо уже спускаться на землю! Разве этого заслужили эти женщины?
По его словам, в разваливающемся здании нет канализации и душа, на стенах видна плесень.
- Вместо того, чтобы строить в Бурзяне музей Каповой пещеры за 300 миллионов (подробнее о строительстве музея - здесь, прим.ред.), лучше направить эти средства в ремонт больницы, которая так в нем нуждается! - недоумевает депутат.
Главврач больницы Ильмир Фаткуллин заявил, что въезд на территорию больницы временно закрыт. Кроме того, у здания рушится облицовка. Однако главная лестница функционирует, также есть отдельный въезд для машин скорой помощи. А видео, по словам главврача, возможно, постановочное.
- Подпорная стена здания действительно накренилось. В 2018 году правительством республики нам были выделены средства на разработку проектно-сметной документации будущего ремонта больницы. Уже проведены геологические, геодезические изыскания. Видео носит постановочный характер. Мы уже пообщались с этими женщинами, оказывается, они просто решили таким образом сократить путь. По лестнице пройти можно. Не понимаю, почему лезут там. Сейчас проход с этой стороны мы закрыли, чтобы избежать падений пациентов и других неприятных последствий, обезопасить их. Есть риск падения облицовки забора.
Напомним, ранее резонансный случай, связанный с доступом в поликлинику, произошел в феврале 2017-го года произошел в поликлинике №1 при больнице 13, где дочь снимала, как ее пожилая мать со сломанной ногой вынуждена ползком добираться до нужного кабинета ввиду отсутствия в больнице лифта. После публикации в сети видеозаписи с ползущей по лестнице пациенткой главврача со скандалом уволили. Новость буквально прогремела на всю страну.
Для справки
Бурзянская центральная районная больница — многопрофильное лечебное учреждение.Учредитель — Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. Больница основана в 1928 г. Находится в селе Старосубханкулово. В состав больницы входят: стационар на 60 коек, поликлиника на 150 посещений, 26 ФАП, 1 амбулатория на 20 посещений.