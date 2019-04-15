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Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии

15 апреля 2019, 09:44
Фото: Mkset.ru
По предварительным данным, парень покончил жизнь самоубийством.

14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48». Молодой человек умер от ранения из автомата АКС.

По предварительным данным, парень покончил жизнь самоубийством. Сейчас в ситуации разбираются следователи по Тамбовскому гарнизону в Липецке.

В региональном отделении Комитета солдатских матерей России информацию подтвердили и заявили, что в настоящее время уточняются все детали и обстоятельства трагедии. Изучением ЧП занимаются специалисты Минобороны России.

Ранее Медиакорсеть писала о 21-летнем Валерие Степанове, который погиб 7 апреля, подорвавшись на мине на неразминированном учебном минном поле во время военных учений на Дальнем Востоке. Ему оставалось до демобилизации всего 55 дней.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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