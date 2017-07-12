11 июля в воинской части под Свободным в Амурской области погиб 22-летний солдат-срочник, который проходил службу в воинской части №03415 на третьем километре трассы с северной стороны города, сообщает общественно-политическая газета города Свободного «Зейские огни».
11 июля в peзyльтaтe нapyшeния тpeбoвaний тexники бeзoпacнocти вoeннocлyжaщий oднoй из вoинcкиx чacтeй Aмypcкoй oблacти пoлyчил тpaвмy, нecoвмecтимyю c жизнью. Пo фaктy пpoиcшecтвия кoмaндoвaниeм Bocтoчнoгo вoeннoгo oкpyгa coвмecтнo c пpeдcтaвитeлями вoeннo-cлeдcтвeнныx opгaнoв пpoвoдитcя пpoвepкa.
Известно, что погибшего призвали на службу в железнодорожные войска из Башкирии. По неподтвержденным фактам, еще трое военнослужащих пострадали от разряда тока – работы велись во время дождя.