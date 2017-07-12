mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Солдат-срочник из Башкирии погиб при работе с электричеством в дождь

12 июля 2017, 11:15
От удара током пострадали еще трое его товарищей.

11 июля в воинской части под Свободным в Амурской области погиб 22-летний солдат-срочник, который проходил службу в воинской части №03415 на третьем километре трассы с северной стороны города, сообщает общественно-политическая газета города Свободного «Зейские огни».

11 июля в peзyльтaтe нapyшeния тpeбoвaний тexники бeзoпacнocти вoeннocлyжaщий oднoй из вoинcкиx чacтeй Aмypcкoй oблacти пoлyчил тpaвмy, нecoвмecтимyю c жизнью. Пo фaктy пpoиcшecтвия кoмaндoвaниeм Bocтoчнoгo вoeннoгo oкpyгa coвмecтнo c пpeдcтaвитeлями вoeннo-cлeдcтвeнныx opгaнoв пpoвoдитcя пpoвepкa.

Известно, что погибшего призвали на службу в железнодорожные войска из Башкирии. По неподтвержденным фактам, еще трое военнослужащих пострадали от разряда тока – работы велись во время дождя.

Материалы по теме
Солдата-срочника продали в рабствоМинобороны выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть солдата из Башкирии
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48