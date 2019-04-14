Основатель сети геопарков ЮНЕСКО посоветовал «поднажать» с «Янган-тау»

— Совет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО дал вам список рекомендаций, которые надо выполнить. Мы приехали проверить, что из этого уже сделано, и приятно удивлены. Мы советуем, чтобы вы поднажали. Очередная сессия Совета состоится в сентябре. Значит, ваш отчёт должен быть готов как минимум к 1 августа. Это очень большая, объёмная работа. Но мы не сомневаемся, что вы с ней справитесь.