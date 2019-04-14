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Основатель сети геопарков ЮНЕСКО посоветовал «поднажать» с «Янган-тау»

14 апреля 2019, 10:57
Фото: glavarb.ru
Врио главы РБ Радий Хабиров обсудил ход работы по созданию геопарка «Янган-Тау» с основателем глобальной сети геопарков Патриком МакКивером и международным экспертом Суреном Гевиняном.

Как сообщает пресс-служба главы РБ, Патрик МакКивер отметил, что за 19 лет, которые он работает с геопарками, он впервые видит, чтобы люди работали с такой самоотдачей. Этим, по его мнению, и обусловлен большой прогресс всего за несколько месяцев с момента его прошлого визита в Башкортостан.

— Совет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО дал вам список рекомендаций, которые надо выполнить. Мы приехали проверить, что из этого уже сделано, и приятно удивлены. Мы советуем, чтобы вы поднажали. Очередная сессия Совета состоится в сентябре. Значит, ваш отчёт должен быть готов как минимум к 1 августа. Это очень большая, объёмная работа. Но мы не сомневаемся, что вы с ней справитесь.

Основная цель программы глобальных геопарков — создать модель устойчивого экономического развития территории, основанную на использовании геологических объектов международной значимости в их непосредственной связи с природой, культурой и другими аспектами жизни людей. В этом ее принципиальное отличие от программы всемирного наследия ЮНЕСКО, направленной только на защиту уникальных объектов. Кроме того, статус геопарка ЮНЕСКО присваивается всего на четыре года.

— На ваши плечи ложится очень большая ответственность, потому что в случае одобрения заявки «Янган-Тау» станет первым геопарком ЮНЕСКО в России и на всём постсоветском пространстве, — подчеркнул Патрик МакКивер.

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#Новости#ЮНЕСКО#Андрей Королев#Общество
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