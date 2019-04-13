Ушел в отставку замминистра Минземимущества Башкирии Азамат Хасанов

Азамат Хасанов написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, сообщает «Ъ-Уфа». В то же время в министерстве рассматривали прокурорское представление о соответствии занимаемой должности двух заместителей министра – издание сообщает, что речь шла об Азамате Хасанове и Ильнуре Абсалямове.