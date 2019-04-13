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Ушел в отставку замминистра Минземимущества Башкирии Азамат Хасанов

13 апреля 2019, 07:36
Фото: Минземимущества РБ
Чиновник оставил должность по собственному желанию после прокурорского представления.

Азамат Хасанов, работающий заместителем министра земельных и имущественных отношений Башкирии, подал в отставку. Он руководил отделами контроля, управления, ведения реестра, мониторинга и оценки госимущества.

Азамат Хасанов написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, сообщает «Ъ-Уфа». В то же время в министерстве рассматривали прокурорское представление о соответствии занимаемой должности двух заместителей министра – издание сообщает, что речь шла об Азамате Хасанове и Ильнуре Абсалямове.

«Ъ=Уфа» пишет со ссылкой на свой информированный источник, что в содержании представления речь шла о сделках с незаконным отчуждением земель и объектов недвижимости, проходившие через отделы, подконтрольные чиновникам.

Олег Полстовалов, возглавивший ведомство в конце прошлого года, на прошлой неделе сообщил, что намерен пересмотреть итоги деятельности предыдущей команды министерства. Он не исключил, что «с некоторыми следствие будет разбираться».

Напомним, предшественник Олега Полстовалова Евгений Гурьев был арестован на прошлой неделе по обвинению в превышении полномочий (ст.286 УК РФ). Следствие предполагает, что бывший чиновник замешан в незаконных операция с госимуществом, причинивших бюджету 27 млн рублей.

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#Новости#Минзаля Аскарова#Политика
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