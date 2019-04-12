В Башкирии назвали срок, когда продолжится подтопление Сибайского карьера

Эксперты «Гринпис», участвовавшие в выездном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, при спуске в карьер обнаружили очаги тления выше уровня подтопления. По мнению активиста группы «Сибай, дыши!» Эдуарда Кадырова, фактически подтопляется не чаша карьера, а отработанные выработки — шахты, в которых идет реакция тления из-за того, что они не были законсервированы с соблюдением норм.