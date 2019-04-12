В Башкирии назвали срок, когда продолжится подтопление Сибайского карьера

Подтопление Сибайского карьера может продолжиться после 26 апреля. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на заместителя председателя Госкомитета РБ по ЧС Александра Лопухова.
К началу следующей недели входящий в УГМК-холдинг институт «Уралмеханобр», как предполагается, завершит разработку проекта второго этапа подтопления еще на 20-30 м. Затем, до конца апреля, сибайский филиал Учалинского ГОК должен завершить демонтаж оборудования в шахтах и инфраструктуры. Входы в шахты для их сохранности закрываются водонапорными перемычками, сообщил собеседник.
Напомним, что напряженная экологическая обстановка в Сибае сохраняется с ноября прошлого года, когда в недрах карьера начали тлеть горнорудные породы и выделять диоксид серы. К сожалению, затопление карьера грунтовыми водами не помогло справиться с очагами тления.
Эксперты «Гринпис», участвовавшие в выездном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, при спуске в карьер обнаружили очаги тления выше уровня подтопления. По мнению активиста группы «Сибай, дыши!» Эдуарда Кадырова, фактически подтопляется не чаша карьера, а отработанные выработки — шахты, в которых идет реакция тления из-за того, что они не были законсервированы с соблюдением норм.
Медиакорсеть следит за ситуацией.