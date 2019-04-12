Антрепризы нового поколения, или «БеспринцЫпные чтения» снова в Уфе

В этом году писатель Александр Цыпкин привез в столицу Башкирии Максима Виторгана, Анну Михалкову и Дмитрия Чеботарева. Со сцены концертного зала актеры, в том числе местный актер и ведущий Рустем Гайсин, прочитали несколько текстов самого Цыпкина, а также рассказ уфимской писательницы Аси Габдуллиной. Предприниматель Адиль Юлдашев прочитал свой рассказ лично.
— Проект появился 3,5 года назад, — рассказал Александр Цыпкин. — Сначала я написал несколько рассказов в фейсбуке, совершенно не претендуя на какие-либо писательские лавры. Так получилось, что издательство собрало рассказы в книжку, она стала в некоторой степени бестселлером. И я понял, что отечественные тиражи книг — вообще не про то, чтобы кто-то узнал, о чем ты думаешь. Сначала хотелось сделать видеопроект, и Данила Козловский прочел рассказ «Томатный сок». Вдруг всем понравилось читать рассказы со сцены. Сейчас «БеспринцЫпные чтения» — это 200 выступлений в 12 странах мира и более 120 тысяч зрителей. В этом году мы придумали открытый фестиваль «БеспринцЫпных чтений», в рамках которого приглашаем участвовать авторов и актеров из принимающего нас города.
Как известно, искусство антрепризы особенно популярно в регионах, поскольку именно здесь публика не избалована частыми визитами известных медийных персон. Поэтому несложные спектакли, выводящие на первый план не глубину произведения, а харизму известного актера, неизменно пользуются в Уфе большим спросом. По своей сути, «БеспринцЫпные чтения» очень похожи на антрепризы — большинство пришло поглядеть на настоящих Максима Виторгана и Анну Михалкову, а не послушать рассказы Цыпкина или местных авторов, о которых, мягко говоря, слышали немногие.
— У проекта нет никаких принципов: нам сыпятся тексты, мы читаем-читаем — что-то понравилось — все, взяли. Нет никакой отборочной комиссии, коррупции нет — представляете? Соответственно, если нет никаких принципов, значит и нет никаких на нас обид. Мы не ищем больших литературных преимуществ, потому что я точно не являюсь автором, которого будут изучать с точки зрения литературы. С точки зрения авантюризма, доброго мошенничества — безусловно. Отобранные нами авторы пишут современным, интересным, внятным языком очень короткие, очень живые истории: минимум описания, максимум действия, — подстраховался Александр Цыпкин на творческой встрече в библиотеке им. Валиди.
К слову о выборе текстов. То ли весна, то ли между Эросом и Танатосом выбор очевиден, но про секс норовили высказаться почти все истории. Безусловно, занять аудиторию на два часа другими, не столь крикливыми контекстами было невозможно, как и представить, что в ГКЗ «Башкортостан» люди с листочком на пустой сцене смогут держать внимание зрителя, читая нечто изысканное.
Десяток прочитанных рассказов действительно не претендовал на статус большой литературы, больше всего напоминая путешествие в кем-то избранные посты в соцсетях. Видимо, сказывается первоначальная площадка проекта. Меткие наблюдения и юмор, зачастую ниже пояса, соседствовали со случайно подобранными словами, сюжетными клише и зубоскальством ради зубоскальства. Вряд ли какая-то из этих историй останется в сердце или в голове у зрителей, кроме пары приколов вроде того, что один из персонажей услышал «БДСМ» как «ВЛКСМ». Уморительно, не правда ли?
В итоге зрители получили хорошо темперированный винегрет с шутками и прибаутками, который, в конечном счете, не мог не рассмешить — актеры читали действительно увлекательно. Кажется, только за счет этого исполнения заранее увядшие тексты и продемонстрировали хоть что-то живое; порой хотелось, чтобы рассказы читали еще быстрее, поскольку в отсутствие интригующего сюжета гэгов попросту не хватало для необходимого градуса интереса. Дело не в снобизме, брезгливом отношении к публичным шуткам про секс или отсутствии полуголых пляшущих человечков на сцене — просто развернутый перед зрителем мир оказался плоским и непримечательным.
Учитывая минимализм происходящего на сцене и настойчивую регулярность «Чтений» в Уфе, Цыпкин и Ко еще не раз вернутся в Уфу, чтобы тем или иным составом прочитать то, что публика привыкла каждый день лайкать в фейсбуке. Немудреное содержание и полный зал еще раз доказали, что зрительский голод в Уфе готов собирать аудиторию на самых противоречивых событиях: в регионах никто по-прежнему не догадывается, что подобная предлагаемая скука — не норма. Впрочем, зрителей предупреждали.