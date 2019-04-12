Антрепризы нового поколения, или «БеспринцЫпные чтения» снова в Уфе

— Проект появился 3,5 года назад, — рассказал Александр Цыпкин. — Сначала я написал несколько рассказов в фейсбуке, совершенно не претендуя на какие-либо писательские лавры. Так получилось, что издательство собрало рассказы в книжку, она стала в некоторой степени бестселлером. И я понял, что отечественные тиражи книг — вообще не про то, чтобы кто-то узнал, о чем ты думаешь. Сначала хотелось сделать видеопроект, и Данила Козловский прочел рассказ «Томатный сок». Вдруг всем понравилось читать рассказы со сцены. Сейчас «БеспринцЫпные чтения» — это 200 выступлений в 12 странах мира и более 120 тысяч зрителей. В этом году мы придумали открытый фестиваль «БеспринцЫпных чтений», в рамках которого приглашаем участвовать авторов и актеров из принимающего нас города.