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В Башкирии закрыли четыре точки по продаже шаурмы из-за мигрантов

10 апреля 2019, 08:16
Фото: pixabay.com
В Салавате приостановлена деятельность четырех закусочных по производству и продаже шаурмы, где незаконно трудились мигранты, сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкирии.

Причина закрытия точек – несоблюдение миграционного законодательства. В киосках трудились четыре гражданина Узбекистана. Индивидуальный предприниматель привлекла их на работу, нарушив закон по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Деятельность всех четырех закусочных приостановлена сроком на 14 суток, а работодатель предупреждена об административной и, в случае несанкционированного возобновления работы, уголовной ответственности.

До истечения срока, определенного судом, судебные приставы ежедневно осуществляют проверку исполнения решения.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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