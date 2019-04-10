В Башкирии закрыли четыре точки по продаже шаурмы из-за мигрантов

Причина закрытия точек – несоблюдение миграционного законодательства. В киосках трудились четыре гражданина Узбекистана. Индивидуальный предприниматель привлекла их на работу, нарушив закон по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».
Деятельность всех четырех закусочных приостановлена сроком на 14 суток, а работодатель предупреждена об административной и, в случае несанкционированного возобновления работы, уголовной ответственности.
До истечения срока, определенного судом, судебные приставы ежедневно осуществляют проверку исполнения решения.