В Башкирии закрыли четыре точки по продаже шаурмы из-за мигрантов

Причина закрытия точек – несоблюдение миграционного законодательства. В киосках трудились четыре гражданина Узбекистана. Индивидуальный предприниматель привлекла их на работу, нарушив закон по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».