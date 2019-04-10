В Башкирии победителям конкурса «Трезвое село» вручат полмиллиона

Материальную помощь в размере 30 тысяч рублей получат также десять финалистов конкурса.
Цель конкурса – поддержка сел, в которых ведется активная профилактика алкоголизма. Активисты будут привлекать к акции чиновников, журналистов, звезд, личным примером пропагандирующих трезвый образ жизни.По замыслу организаторов, общественники будут оказывать практическую помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной, наркотической зависимости.
Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2019 года. Денежное вознаграждение разделится следующим образом:
- первое место - 500 тысяч рублей;
- второе место - 250 тысяч рублей;
- третье место - 150 тысяч рублей.