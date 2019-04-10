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В Башкирии победителям конкурса «Трезвое село» вручат полмиллиона

10 апреля 2019, 12:53
Фото: pixabay.com
Победитель конкурса «Трезвое село» получит 500 тысяч рублей на благоустройство, сообщает «РБК».

Материальную помощь в размере 30 тысяч рублей получат также десять финалистов конкурса.

Цель конкурса – поддержка сел, в которых ведется активная профилактика алкоголизма. Активисты будут привлекать к акции чиновников, журналистов, звезд, личным примером пропагандирующих трезвый образ жизни.По замыслу организаторов, общественники будут оказывать практическую помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной, наркотической зависимости.

Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2019 года. Денежное вознаграждение разделится следующим образом:

- первое место - 500 тысяч рублей;

- второе место - 250 тысяч рублей;

- третье место - 150 тысяч рублей.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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