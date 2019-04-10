В Башкирии мужчина скончался в пожаре: эвакуировано 20 человек

Огонь развился в комнате на 3 этаже в трехкомнатной квартире. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 20 человек, из них семеро детей. В ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1963 года рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.