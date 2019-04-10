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В Башкирии мужчина скончался в пожаре: эвакуировано 20 человек

10 апреля 2019, 12:04
Фото: http://02.mchs.gov.ru/
Из них семь детей.

Сегодня, 10 апреля, в 10:51 произошел пожар в квартире жилого многоквартирного дома на площади Лесокомбината в Мелеузе, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Огонь развился в комнате на 3 этаже в трехкомнатной квартире. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 20 человек, из них семеро детей. В ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина 1963 года рождения. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Фото: http://02.mchs.gov.ru/

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