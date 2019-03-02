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В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 10 человек

2 марта 2019, 08:45
Фото: Facebook
Загорелась квартира в доме на улице Авроры,9.

Сегодня в 9:49 уфимского времени в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Рабкоров в Уфе.

- На место незамедлительно направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники и 15 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. - По прибытию установлено что произошло возгорание домашнего имущества в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 3 человека, эвакуировано- 10 человек.

Пожар локализован в 10:03, открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров в 10:04. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

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