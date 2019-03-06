В Башкирии автобус «Учалы-Уфа» с пассажирами опрокинулся в кювет

Сегодня ночью, 6 марта, в Белорецком районе автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.
По предварительной информации, водитель автобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус ехал из Учалов в Уфу. В салоне находилось шестеро пассажиров, в том числе один ребенок.
На место ДТП незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета по ЧС, которые доставили пассажиров до города.