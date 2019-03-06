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В Башкирии автобус «Учалы-Уфа» с пассажирами опрокинулся в кювет

6 марта 2019, 07:56
Фото: gkchs.bashkortostan.ru
В салоне находились шестеро пассажиров, в том числе один ребенок.

Сегодня ночью, 6 марта, в Белорецком районе автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок, сообщили в пресс-службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии.

По предварительной информации, водитель автобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус ехал из Учалов в Уфу. В салоне находилось шестеро пассажиров, в том числе один ребенок.

На место ДТП незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета по ЧС, которые доставили пассажиров до города.

Фото: gkchs.bashkortostan.ru

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