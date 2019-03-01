В Башкирии опрокинулся микроавтобус «Toyota Hiace» с пассажирами

Авария произошла на 126 километре автодороги Уфа-Оренбург неподалеку от Стерлитамака. Установлено, что 39-летний водитель микроавтобуса «Toyota Hiace» ехал в сторону Уфы и, обгоняя попутный «КамАЗ», допустил с ним касательное столкновение. В результате водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет, где автобус и опрокинулся.