В Башкирии опрокинулся микроавтобус «Toyota Hiace» с пассажирами

Сегодня, 1 марта, около 9:00 утра опрокинулся микроавтобус с пассажирами, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Авария произошла на 126 километре автодороги Уфа-Оренбург неподалеку от Стерлитамака. Установлено, что 39-летний водитель микроавтобуса «Toyota Hiace» ехал в сторону Уфы и, обгоняя попутный «КамАЗ», допустил с ним касательное столкновение. В результате водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет, где автобус и опрокинулся.
По предварительным данным, в салоне находились три человека, сейчас их осматривают медики.