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В Башкирии опрокинулся микроавтобус «Toyota Hiace» с пассажирами

1 марта 2019, 05:35
Фото: gibdd102.ru
По предварительным данным, в салоне находились три человека.

Сегодня, 1 марта, около 9:00 утра опрокинулся микроавтобус с пассажирами, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на 126 километре автодороги Уфа-Оренбург неподалеку от Стерлитамака. Установлено, что 39-летний водитель микроавтобуса «Toyota Hiace» ехал в сторону Уфы и, обгоняя попутный «КамАЗ», допустил с ним касательное столкновение. В результате водитель автобуса потерял управление и съехал в кювет, где автобус и опрокинулся.

По предварительным данным, в салоне находились три человека, сейчас их осматривают медики.

Фото: http://gibdd102.ru

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