В Уфе глыба снега с крыши упала на иномарку и травмировала мужчину

Сегодня, 5 марта, зафиксировано два факта падения снега, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Оба случая произошли в Советском районе.
В первом случае в результате схода снега с оконного отлива пострадал человек. 31-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.
Во втором случае снежная масса упала с козырька балкона на девятом этаже и повредила автомобиль припаркованный во дворе «Škoda Octavia».
Ранее мы писали о том, что в Уфе на семилетнюю упал снег – ребенка доставили в больницу. Только в середине февраля в Уфе было зафиксировано 12 случаев падения снега и наледи, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.