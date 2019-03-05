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В Уфе глыба снега с крыши упала на иномарку и травмировала мужчину

5 марта 2019, 09:37
Фото: ufa112.ru
31-летний мужчина доставлен в больницу.

Сегодня, 5 марта, зафиксировано два факта падения снега, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Оба случая произошли в Советском районе.

В первом случае в результате схода снега с оконного отлива пострадал человек. 31-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

Во втором случае снежная масса упала с козырька балкона на девятом этаже и повредила автомобиль припаркованный во дворе «Škoda Octavia».

Фото: ufa112.ru

Ранее мы писали о том, что в Уфе на семилетнюю упал снег – ребенка доставили в больницу. Только в середине февраля в Уфе было зафиксировано 12 случаев падения снега и наледи, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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