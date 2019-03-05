В минздраве Башкирии рассказали, где в республике чаще всего умирают от рака

Только в 2018 году рак впервые диагностирован чуть более 12 тысяч человек. Несмотря на это, уровень заболеваемости в регионе на 3,5 процента меньше, чем в прошлом году.
Меньше всего раком болеют жители Бурзянского района – здесь приходится 181,5 случая на каждые 100 тысяч населения. В Абзелиловском районе примерно такая же картина: 182,5 случая на 100 тысяч населения. В Зилаирском и Мишкинском районе, соотвественно, 211,6 и 224,8.
Самое большое количество больных раком проживают в Бакалинском районе. Здесь на каждые 100 тысяч населения приходится 430,5 больных. Примерно такая же ситуация складывается в Ермекеевском (429,6) и Стерлибашевском (413,2) районах.
Среди жителей городов наиболее расположенные к раку живут в городе Салават. Здесь из 100 тысяч населения 393 человек болеют раком. В Учалах и Сибае, напротив, меньше всего онкологических диагнозов - 235,3 и 242,3 соответственно.