В Башкирии незаконно срубили деревья на 2 миллиона 300 тысяч рублей

В Бурзянском районе выявили факт незаконной вырубки деревьев в особо крупном размере - ущерб от действий подозреваемого составил 2 миллиона 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Участковый Бельского участкового лесничества рассказал, что при патрулировании он заметил следы рубки деревьев.
Оказалось, что незаконно вырубили 80 сосен. Общий объем срубленных деревьев Бельского участкового лесничества составил около 300 кубометров.
В деревне Байназарово на пилораме местного жителя обнаружили часть леса. Подозреваемым оказался ранее судимый 31-летний житель села Старосубхангулово.
В ходе осмотра места происшествия изъята автомашины «КамАЗ», «Урал», ВАЗ-21214, принадлежащие двум местным жителям, 30 бревен и 2 бензопилы. Возбуждено уголовное дело.