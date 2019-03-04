В Башкирии сотрудник вуза поджег автомобиль руководителя из-за того, что его уволили

Они установили, что потерпевший является начальником отдела одного из университетов города Уфы и не исключили тот факт, что недоброжелателем может быть кто-то из числа его коллег. Полицейские выяснили, что у мужчины действительно могли быть недоброжелатели. А предполагаемым виновником оказался бывший заместитель потерпевшего, который был уволен своим начальником за год до случившегося.