В Башкирии сотрудник вуза поджег автомобиль руководителя из-за того, что его уволили

О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по республике. Выяснилось, что 53-летний мужчина, сотрудник одного из отделов вуза, был обижен на своего начальника. Как удалось выяснить Медиакорсети, мужчина работал в уфимском филиале Финансового университета при правительстве РФ (ВЗФИ).
Обращение о возгорании автомобиля по ул. Генерала Горбатова поступили в уфимскую полицию еще летом прошлого года. Криминалисты позже выяснили, что это был поджог. 50-летний владелец иномарки потерпел убытки в размере 800 тысяч рублей.
Сотрудники Отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Уфе совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по РБ приступили к поискам злоумышленника.
Они установили, что потерпевший является начальником отдела одного из университетов города Уфы и не исключили тот факт, что недоброжелателем может быть кто-то из числа его коллег. Полицейские выяснили, что у мужчины действительно могли быть недоброжелатели. А предполагаемым виновником оказался бывший заместитель потерпевшего, который был уволен своим начальником за год до случившегося.
По предварительным данным, 53-летний мужчина был сильно обижен на своего руководителя и решил отомстить ему. Для этого он нанял своего бывшего одноклассника из Нуримановского района, который за небольшую плату устроил поджог.
Примечательно, что за месяц до случившегося злоумышленник измазал автомобиль руководителя краской. Хозяин авто тогда не обращался за помощью в полицию и сделал за свой счет ремонт кузова.
Сейчас по факту умышленного уничтожения чужого имущества следователями Отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому и его однокласснику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Им грозит лишение свободы до пяти лет.