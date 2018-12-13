mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе бывший преподаватель УГАТУ попалась на взятках

13 декабря 2018, 10:21
Фото: Mkset.ru
Теперь ей предстоит выплатить штраф в сумме 175 тысяч рублей.

Бывшая преподаватель УГАТУ признана виновной по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне текущего года доцент вуза получила от 12 студентов по 1350 рублей за сдачу зачёта по дисциплине «Экономическая теория» без фактической проверки знаний и поставила зачеты в 11 зачеток.

После передачи денег один из студентов обратился в полицию с заявлением о преступлении.

Подсудимая признала вину и уволилась из вуза в ходе расследования дела.

Суд освободил её от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в общей сумме - 175 тысяч рублей.

Материалы по теме
В Башкирии осужден преподаватель за смерть утонувшего мальчика на НугушеВ Башкирии появилось видео, в котором преподаватель избил ученика по головеВ Уфе преподаватель попал под следствие за растление первоклассниц
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48