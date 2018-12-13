В Уфе бывший преподаватель УГАТУ попалась на взятках

Бывшая преподаватель УГАТУ признана виновной по статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июне текущего года доцент вуза получила от 12 студентов по 1350 рублей за сдачу зачёта по дисциплине «Экономическая теория» без фактической проверки знаний и поставила зачеты в 11 зачеток.
После передачи денег один из студентов обратился в полицию с заявлением о преступлении.
Подсудимая признала вину и уволилась из вуза в ходе расследования дела.
Суд освободил её от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в общей сумме - 175 тысяч рублей.